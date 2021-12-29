Автомобиль ехал на высокой скорости и не смог вовремя затормозить.

Утром в Днепре произошло ДТП, после которого оперативные службы не нашли ни пострадавшую, ни виновника аварии. Как сообщает "Днепр Оперативный", чп произошло утром 29 декабря.

На перекрестке проспектов Пушкина и Поля, машина Ford сбила женщина, пытавшаяся перейти дорогу на пешеходном переходе. Известно, что водитель ехал на большой скорости, поэтому не смог остановиться, когда на светофоре загорелся красный свет.

Свидетели происшествия сразу вызвали скорую и полицию. Когда же оперативные службы приехали, на месте аварии ни женщину, ни мужчину-водителя не нашли. Как стало известно, водитель сразу посадил пострадавшую в машину и скрылся в неизвестном направлении. Однако, ни в одну городскую больницу женщина не поступала.

Впоследствии стало известно, что полицейские разыскали виновника дорожно-транспортного происшествия. Поэтому сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как уже сообщала Politeka, вечером 28 декабря в Днепре произошло жуткое ДТП. Из-за обильного снегопада и нерастворенной дороги в центре города, трамвай сошел с рельсов. В результате этого ДТП погибла женщина, которая стояла на тротуаре, но попала под трамвай, когда того начало разворачивать на дороге. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, и женщина скончалась еще до приезда врачей скорой помощи.

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