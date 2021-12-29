В Днепре сегодня подтвердили первый случай заболеваемости на новый штамм коронавирус "Омикрон".
Об этом
По состоянию на 29 декабря, в Днепропетровской области зафиксировано 184 новых больных коронавирусной инфекцией. Среди них жителей Днепра - 45 человек.
С начала пандемии в области было подтверждено 241 770 случаев заболеваемости COVID-19. От опасной болезни умерло 8 784 жителя региона.
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Как уже сообщала Politeka, на днях в международном аэропорту "Борисполь" были обнаружены у 35 пассажиров поддельные сертификаты о вакцинации. Полицией было открыто уголовное производство по ст. 358 УК - использование поддельных документов. Сейчас проводится проверка. Каждому отдельному случаю будет предоставлена правовая квалификация-сообщили в отделении полиции аэропорта "Борисполь".
Напомним, вирус нанес новый удар по Одесской области: сотни новых случаев и много жертв, возведение
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