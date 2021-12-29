В Днепре сегодня подтвердили первый случай заболеваемости на новый штамм коронавирус "Омикрон".

Об этом сообщил на своей Facebook-странице главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. Всего за минувшие сутки был новый штамм был диагностирован у пяти жителей Украины, трое из которых вернулись из Польши, Германии и ОАЭ. Сейчас проводится эпидемиологическое расследование и выясняются контакты заболевших.

По состоянию на 29 декабря, в Днепропетровской области зафиксировано 184 новых больных коронавирусной инфекцией. Среди них жителей Днепра - 45 человек.

С начала пандемии в области было подтверждено 241 770 случаев заболеваемости COVID-19. От опасной болезни умерло 8 784 жителя региона.

Как уже сообщала Politeka, на днях в международном аэропорту "Борисполь" были обнаружены у 35 пассажиров поддельные сертификаты о вакцинации. Полицией было открыто уголовное производство по ст. 358 УК - использование поддельных документов. Сейчас проводится проверка. Каждому отдельному случаю будет предоставлена правовая квалификация-сообщили в отделении полиции аэропорта "Борисполь".

Напомним, вирус нанес новый удар по Одесской области: сотни новых случаев и много жертв, возведение

Как сообщала Politeka, вирус разбушевался в "желтой" Одесской области, ситуация ухудшается: за сутки более тысячи..."

Также Politeka писала, ситуация с ковидом улучшилась в Одесской области, данные Минздрава