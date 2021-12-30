На Днепропетровщине от алкогольного отравления умер 5-месячный малыш. Его родители оказались на скамье подсудимых.
Как
Известно, что родители полностью признали свою вину и заключили с прокурором соглашение о признании вины.
Согласно заключению медицинских экспертов, 5-месячный ребенок умер от острой алкогольной интоксикации. Однако никаких других аспектов данного дела и прокуратуре не сообщают.
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Всплыли жуткие подробности трагедии с украинским главврачом: «Был еще жив»
Как уже сообщала Politeka, на днях в Харьковской области в жуткой аварии погиб 6-месячный ребенок. Мать сейчас находится в больнице, за ее жизнь борются врачи. Известно, что женщина не справилась с управлением автомобиля, выехала на встречную полосу и столкнулась сначала с Газелью, а затем с MAN. На заднем сиденье легковой машины находился 6-месячный ребенок: без детского кресла и даже не пристегнутый ремнями безопасности. Малыш скончался на месте ДТП, а его мать доставили в ближайшую больницу.
Напомним, что двойная трагедия произошла на Харьковщине, детали: спасти не удалось.
Politeka сообщала ранее о новых водительских правах в Украине: кому придется пересдавать экзамен с 29 декабря.
Также Politeka писала, что на трассе Киев-Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.