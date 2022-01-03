На Днепропетровщине, в Першотравенське, по неизвестным причинам умер трехмесячный младенец. Об этом информирует "Днепр Время" со ссылкой на собственные источники.

Как стало известно, ребенок умер в собственной кроватке. Она проживала со своей 20-летней матерью. Среди одной из версий трагедии - синдром внезапной смерти. Однако, все обстоятельства смерти должны установить все обстоятельства трагедии.

Как уже сообщала Politeka, накануне Нового года в Кривом Роге судили супругов, у которых умер 5-месячный ребенок. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, ребенок умер от острой алкогольной интоксикации. Родители наводнением признали свою вину. Однако в прокуратуре больше не сообщают никаких аспектов данного дела. По предположению местных СМИ, ребенку дали алкоголь случайно.

Еще одна жуткая смерть маленького ребенка накануне Нового года произошла в Харьковской области. Как уже сообщала Politeka, ребенок погиб в ДТП. Как стало известно, мать ребенка ехала за рулем и справившись с управлением, выехала на встречную полосу. Там машина сначала столкнулась с Газелью, а потом с MAN. 6-мясной ребенок находился на заднем сиденье не в детском кресле и даже непристегнут ремнями безопасности. Она скончалась на месте ДТП. За жизнь ее матери борются врачи.

Напомним, что двойная трагедия произошла на Харьковщине, детали: спасти не удалось.

Politeka сообщала ранее о новых водительских правах в Украине: кому придется пересдавать экзамен с 29 декабря.

Также Politeka писала, что на трассе Киев-Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.