4 декабря около часа ночи на одной из стоянок областного центра прорвало гидрант. Как сообщает "Информатор", напор воды был настолько сильным, что залил припаркованные автомобили и прилегающую территорию.

По словам одного из владельца автомобилей, он несколько раз пытался дозвониться коммунальщикам. Однако они не отвечали. Добраться до собственного автомобиля также не было возможности из-за напора воды. Настоящее озеро образовалось на территории стоянки. Вода также начала вытекать в соседние дворы.

Через некоторое время ликвидировать последствия прорыва гидранта начали работники аварийной службы Днепровского водоканала. По словам коммунальщиков, это уже не первая подобная авария на этой стоянке. Дело в том, что данный гидрант не утеплен для зимних условий.

Как уже передавала Politeka, на днях в Днепре на голову прохожему упала рекламная вывеска одного из супермаркетов города. Инцидент произошел в самом центре - на проспекте Яворницкого. Мужчина получил травму головы, однако от помощи медиков отказался. пока неизвестно, будет ли пострадавший обращаться в торговую сеть с требованиями компенсации. Некоторые из пользователей социальной сети отмечают, что в тот день в Днепре фиксировали сильные порывы ветра. Поэтому упавшая вывеска-стечение обстоятельств.

Напомним, ракета от фейерверка влетела прямо в квартиру: кадры последствий на Днепропетровщине.

Как сообщала Politeka, в Днепре неадекват натравливает собаку на прохожих: появилось видео.