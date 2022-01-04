4 декабря около часа ночи на одной из стоянок областного центра прорвало гидрант. Как сообщает "Информатор", напор воды был настолько сильным, что залил припаркованные автомобили и прилегающую территорию.
По словам одного из владельца автомобилей, он несколько раз пытался дозвониться коммунальщикам. Однако они не отвечали. Добраться до собственного автомобиля также не было возможности из-за напора воды. Настоящее озеро образовалось на территории стоянки. Вода также начала вытекать в соседние дворы.
Через некоторое время ликвидировать последствия прорыва гидранта начали работники аварийной службы Днепровского водоканала. По словам коммунальщиков, это уже не первая подобная авария на этой стоянке. Дело в том, что данный гидрант не утеплен для зимних условий.
50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте засветила своего мужа-красавца и дочь в аэропорту: "На вылет..."
50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте засветила своего мужа-красавца и дочь в аэропорту: "На вылет..."
Ксения Мишина вышла на связь после Нового года и удивила заявлением: "Я просто решила…"
Звезда "Великолепного века" вскружила голову фотосессией в воде: "Такая красивая"
Эллерт после расставания с Мишиной показал, с кем проводит праздники в Карпатах: "Мы знали, что будет..."
Как уже передавала Politeka, на днях в Днепре на голову прохожему упала рекламная вывеска одного из супермаркетов города. Инцидент произошел в самом центре - на проспекте Яворницкого. Мужчина получил травму головы, однако от помощи медиков отказался. пока неизвестно, будет ли пострадавший обращаться в торговую сеть с требованиями компенсации. Некоторые из пользователей социальной сети отмечают, что в тот день в Днепре фиксировали сильные порывы ветра. Поэтому упавшая вывеска-стечение обстоятельств.
Напомним, ракета от фейерверка влетела прямо в квартиру: кадры последствий на Днепропетровщине.
Как сообщала Politeka, в Днепре неадекват натравливает собаку на прохожих: появилось видео.