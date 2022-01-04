В Днепре на днях зафиксирована рекордная сумма, которую просили продавцы за килограмм свинины. Так, по данным Facebook-сообщества "Днепр областной", 3 января в одной из специализированных торговых сетей было замечено, что за килограмм свиного ошейка хотят 240 грн.

Правда, уже сегодня, 4 января, цена за мясо свиней упала до 200 гривен. Обычно повышение цены на мясо животных происходит перед новогодними праздниками каждый год. Из-за высокого спроса увеличивается стоимость живого веса свинины. По данным экспертов на сегодня она составляет 49,5-50 грн / кг. Причем и в дальнейшем будет оставаться на этом уровне.

В популярной торговой сети стоимость свинины остается на доноворічному уровне. По информации горожан, ее можно купить от 133 до 150 гривен. Цена в первую очередь зависит от качества мяса.

Впрочем, как отмечают аналитики Ассоциации "Свиноводы Украины", увеличение спроса перед праздниками значительно превысило запланированные показатели. Поэтому, многие производители свинины, продав большое количество мяса перед мирами, не продавали его в первую неделю нового года. Это в свою очередь привело к дефициту свинины на рынках, а значит и повышению цены.

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