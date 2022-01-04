В Днепре на днях зафиксирована рекордная сумма, которую просили продавцы за килограмм свинины. Так, по
Правда, уже сегодня, 4 января, цена за мясо свиней упала до 200 гривен. Обычно повышение цены на мясо животных происходит перед новогодними праздниками каждый год. Из-за высокого спроса увеличивается стоимость живого веса свинины. По данным экспертов на сегодня она составляет 49,5-50 грн / кг. Причем и в дальнейшем будет оставаться на этом уровне.
В популярной торговой сети стоимость свинины остается на доноворічному уровне. По информации горожан, ее можно купить от 133 до 150 гривен. Цена в первую очередь зависит от качества мяса.
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Впрочем, как отмечают аналитики Ассоциации "Свиноводы Украины", увеличение спроса перед праздниками значительно превысило запланированные показатели. Поэтому, многие производители свинины, продав большое количество мяса перед мирами, не продавали его в первую неделю нового года. Это в свою очередь привело к дефициту свинины на рынках, а значит и повышению цены.
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