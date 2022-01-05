На Днепропетровщине задержали браконьеров, которые уничтожали 75-летние дубы. Как сообщает "Первый городской", мужчины промышляли в лесах в районе Кривого Рога.

4 января в полицию позвонил мастер леса, который сообщил, что трое неизвестных мужчин рубят деревья в лесополосе Дичанского лесхоза. Правоохранителям удалось задержать двух правонарушителей "на горячем". Третьему сообщнику удалось скрыться.

Преступники успели спилить 13 дубов, возраст который был до 75 лет. Правоохранители изъяли у них все деревья, а также различные устройства, в частности электропилу с дополнительными аккумуляторами.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства данного преступления и ищут третьего сообщника преступников. За подобное преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.

Как уже сообщала Politeka, в конце прошлого года Кабинет министров Украины утвердил новый порядок штрафов за незаконный сбор трав, грибов и ягод. Теперь за незаконную рубку или повреждение деревьев следует будет уплатить от 227 гривен до 16800 гривен. За аналогичное преступление в степной зоне штрафы больше - от 257 гривен до 18300 гривен. 30 гривен за один цветок необходимо будет уплатить нарушителям-любителям дикорастущих цветов.

Напомним, украинцев будут наказывать за вырубку елок не только штрафами.

Как сообщала Politeka, украинцам пригрозили штрафами за гололеда.