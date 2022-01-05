Более 20 лет ее разыскивают родственники из Крыма

В Днепре, во время новогодних праздников, нашли женщину, которая десять лет считалась мертвой. А 22 года назад она пропала без вести в Крыму. Об этом сообщил Информатор со ссылкой на патрульную полиции Днепра.

Хотя предшествовали этому не совсем праздничные события. 4 января в полицию поступило сообщение, что возле одной из школ города найден мужчина, который не проявляет никаких признаков жизни. Выяснилось, что умер бездомный. Когда полицейские начали устанавливать обстоятельства смерти, свидетели сообщили, что умершего часто видели в кампании женщины. Под установлены личности последней, выяснилось, что она признана умершей в судебном порядке. Еще в 2000 году она пропала без вести в Крыму. Через 10 лет, согласно процедуре, она была признана умершей Бахчисарайским судом.

Женщина рассказала, что 22 года назад приехала в Днепр к любимому мужчине. После его смерти, она начали жить на улице. Примечательным является тот факт, что родственники женщины из Крыма продолжают ее искать, несмотря на решение суда.

Найденная женщина была доставлена в полицейский участок. Правоохранители пытаются связаться с ее родственниками из Крыма.

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