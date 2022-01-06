В одном из супермаркетов Днепра женщина получила бутылкой по голове. Как передает Telegram-канал "Днепр оперативный", между ней и посторонним мужнином произошел конфликт.

Оба покупателя стояли в очереди к кассе. По неизвестным причинам между ними возник спор. Мужчина неожиданно достал полную бутылку с алкоголем и ударил ею женщину по голове. Свидетели конфликта вызвали полицию.

Правоохранители задержали дебошира. При визуальном контакте выяснилось, что мужчина находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. У женщины зафиксировали травму головы, однако от дальнейшей госпитализации она отказалась.

Как уже сообщала Politeka, на днях в одном из торговых центров серьезно травмировались мужчина и женщина. Пара плохо видящих людей упала в яму эскалатора. Это произошло из-за того, что конструкцию разобрали для ремонта, однако само место нормально не огородили. Мужчина и женщина не заметили опасности. Оба пострадавших были доставлены в одну из местных больниц. Вероятнее лечиться они будут в отделении лицевой хирургии, из-за того, что мужчина при падении потерял зуба. Руководство торгового центра от комментариев данной ситуации воздержались.

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