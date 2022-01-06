На Днепропетровщине фиксируют рост количества новых больных коронавирусной инфекцией, а также летальные случаи.
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Наибольшее количество случаев было зафиксировано в Днепре (67 новых больных), Кривом Роге (43) и Каменском. В областном центре с диагнозом "ковид" в больницы попало 38 жителей города. К счастью, летальных исходов не зафиксировано.
С начала пандемии в Днепропетровской области было зафиксировано более 240 тысяч лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Среди них выздоровевших более 230 тысяч. Умерло от опасной болезни - 8899 человек.
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В регионе активно проводится прививка. Так, с начала кампании по вакцинации, прививки от COVID-19 получили почти 2 млн 620 тыс. жителей области, двумя дозами было вакцинировано - более 1 млн 260 тыс. человек.
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