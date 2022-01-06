На Днепропетровщине фиксируют рост количества новых больных коронавирусной инфекцией, а также летальные случаи.

Согласно оперативными данными Министерства здравоохранения Украины, за минувшие сутки в Днепропетровской области было зарегистрировано 216 новых случаев заболеваемости на коронавирус. Скончался 21 житель региона. При этом растет количество выздоровевших. Так, за указанный период смогли побороть болезнь 276 человек.

Наибольшее количество случаев было зафиксировано в Днепре (67 новых больных), Кривом Роге (43) и Каменском. В областном центре с диагнозом "ковид" в больницы попало 38 жителей города. К счастью, летальных исходов не зафиксировано.

С начала пандемии в Днепропетровской области было зафиксировано более 240 тысяч лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Среди них выздоровевших более 230 тысяч. Умерло от опасной болезни - 8899 человек.

В регионе активно проводится прививка. Так, с начала кампании по вакцинации, прививки от COVID-19 получили почти 2 млн 620 тыс. жителей области, двумя дозами было вакцинировано - более 1 млн 260 тыс. человек.

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