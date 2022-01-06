На Днепропетровщине 13-летний подросток спас двух других из проруби. Как
Как стало известно, 13-летний Иван гулял на берегу реки Саксагань и случайно увидел, как в проруби находятся двое детей. Пострадавшие находили в четырех метрах от берега и звали на помощь.
Не раздумывая парень бросился на помощь. Начал вытаскивать одного из парней из воды, однако собственных сил не хватало. К счастью, на помощь подростку пришел прохожий и спас 11-летнего и 12 летнего ребят из ледяной воды. Как только ребята оказались на берегу, 13 летний спасатель вызвал врачей скорой помощи. Спасатели устанавливают личность незнакомца.
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Спасенных ребят сразу доставили в детскую больницу. После осмотра врачей их вместе с родителями отпустили домой.
13-летнего Ивана криворожские спасатели за его героический поступок подали на присуждение премии во всеукраинской акции «Герой-спасатель года».
Как уже сообщала Politeka, накануне Нового года в Харькове, рискуя собственной жизнью, мужчина спас ребенка во время пожара. Для этого он трижды входил в горящий дом. Из-за сильного задымления найти сразу ребенка не удалось. За этот героический поступок Василия Чередниченко номинирован на премию "Герой-спасатель года".
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