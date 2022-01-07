В области снова растет количество новых случаев заболевания и смертей от коронавируса.

За минувшие сутки в Днепропетровской области лабораторно подтверждено 276 новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По оперативным данным Министерства здравоохранения Украины, от последствий ковида в регионе умерло 23 человека. Днепропетровская область является антилидером по количеству смертей среди всех регионов Украины.

С начала пандемии опасной болезни в области заболело более 240 тысяч человек. Из них выздоровел чуть более 231 тысячи жителей. Умерло от коронавирусной инфекции и осложнений после нее 8922 жителя региона.

В Днепре за минувшие сутки выявили 120 новых случаев. На сегодня в городе коронавирусом болеют 824 горожанина. Из них в больнице - 195 лица.

Как уже сообщала Politeka, в некоторых регионах Украины после праздников начали фиксировать рост заболеваемости на коронавірусну инфекцию. Так, в Одесской области, по состоянию на утро 7 января, лабораторно подтверждена болезнь у 220 жителей региона. Умерло 8 человек.

Харьковская область за последнее время стала антилидером по количеству подтвержденных новых случаев. За минувшие сутки в регионе было выявлено 652 новых пациентов с ковидом. 5 человек умерло.

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Как сообщала Politeka, в Минздраве предупредили о последствиях штамма "Омикрон" и возможностях нового локдауна.

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