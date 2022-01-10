В Кривом Роге повесилась женщина после того, как вызвала полицию. Инцидент произошел в эти выходные, сообщает "Первый городской".

Как стало известно, пожилая женщина утром 9 января нашла своего 40-летнего сына в петле. Женщина вызвала полицию. Однако правоохранителей не дождалась. Похоже мать не смогла смириться со смертью родного ребенка. Когда патрульные прибыли на вызов, то обнаружили в доме уже два бездыханных тела. Женщина, после звонка в полицию, затянула удавку на своей шее.

У квартиры полицейские нашли предсмертную записку, в которой попросила сдать ее золотые украшения в ломбард. Скорее всего, чтобы были деньги на похороны

В полиции отмечают, что сейчас устанавливают все обстоятельства трагедии. Проводятся следственные действия.

Как уже сообщала Politeka, на праздники в Харьковской области произошло трагическое событие. Во время семейной ссоры 52-летний мужчина едва не убил 22-летнюю дочь своей сожительницы. Как узнали правоохранители, ссора произошла после употребления алкоголя. Мужчина набросился на молодую женщину и вонзил ей нож в спину. О потерпевшей полиции сообщила соседка. Мужчина же после ранения девушки пытался покончить жизнь самоубийством. Однако ему это не удалось. Правоохранители задержали подозреваемого в настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Что касается возможного наказания, то в случае доказательства вины, мужчина может провести в тюрьме 15 лет.

Напомним, тело женщины нашли у вокзала: личность установить не удалось

Также Politeka писала, что авария с автокраном на Днепропетровщине, погибли люди: были заблокированы