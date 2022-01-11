На следующие сутки в Днепропетровской области ожидается значительное ухудшение погодных условий. За данными прессслужбы ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, на дорогах местами будет гололедица.

11 января будет облачно с прояснением. Однако существенных осадков не ожидается. Ночью и утром по области прогнозируется туман. Порывы ветра в день могут достигать 15-20 м/с. Днем температура воздуха составит 0-5 мороза, ночью столбик термометра опустится до отметки 7 градусов мороза.

В среду, 12 января, осадков не прогнозируется. Однако будет переменная облачность. Ночью температура воздуха составит 7-12 с отметкой "минус". В день-4-9 мороза.

Без осадков пройдет и 13 января. Однако температура будет снижаться. По прогнозам синоптиков, днем она составит 4-9 мороза. Ночью столбик термометра опустится до 17 градусов с отметкой "минус".

Как уже сообщала Politeka, в ближайшие дни по всей территории Украины дождей с мокрым снегом не будет. По прогнозам синоптиков, не будет температурных качелей, а также снега и дождей. Однако повышение температуры также не ожидается. Наоборот, метеорологи предупреждают о резком снижении температуры во всех регионах Украины. Но днем будет солнечно и сухо. Морозы задержатся в стране на несколько дней.

Напомним, что Украину атакуют морозы до -10 и осадки: какой будет погода в областях.

Как сообщала Politeka, морозы скуют Украину, где ждать осадков: свежий прогноз.