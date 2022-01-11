Эксперты дали предварительный прогноз, как будет меняться стоимость жилья в течение 2022 года.

В Днепре фиксируется рост стоимости жилья, как на вторичном, так и на первичном рынках. Об этом сообщает "Информатор".

Карантинные ограничения 2020-2021 годов внесли свои коррективы в развитие жилищной отрасли областного центра. Однако уже в прошлом году эксперты начали отмечать рост объемов строительства. Основными причинами увеличения стоимости жилья в 2020-2021 годах эксперты называют увеличение стоимости строительных материалов и рабочей силы, а также колебания курса гривны и падение ставок по кредитам и депозитам. Украинцы, и в частности днепряне начали активно инвестировать в жилую недвижимость. По оценкам экспертов, стоимость жилья бизнес-класса за прошлый год выросла на 25%, а комфорт-класса - 60%.

Что касается прогнозов на текущий год, то здесь специалисты дают сдержанные прогнозы. В последние 2-3 месяца 2021 года фиксировалось снижение темпов роста стоимости жилья. Сейчас, эксперты отмечают, что на рынке первичного жилья Днепра практически отсутствуют объекты, которые можно приобрести по выгодным условиям. Однако уже весной этого года застройщики обещают новые ЖК.

На вторичном рынке наибольшей популярностью пользуются малогабаритные квартиры (1-х и 2-х комнатные) еще советской постройки расположены в удобных районах. В течение года по прогнозам экспертов такое жилье в течение года подорожает на 8-10%.

Также в 2022 году ожидается увеличение арендной платы на жилье. По оценкам специалистов, подорожание ожидается в апреле-июне на малогабаритные квартиры советской застройки. При этом следует учитывать и стоимость коммунальных услуг. Поэтому если повышение арендной платы будет существенной, тогда собственникам жилья нужно будет предоставлять арендаторам скидки в отопительный сезон.

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