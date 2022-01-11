Мужчина был в сознании и смог указать на своих обидчиков.

На улице Днепра жестоко избили мужчину. Чп произошло 10 января, сообщает "Днепр Час".

Как стало известно, окровавленного мужчину заметили прохожие в одном из дворов по улице Героев Днепра. У пострадавшего на теле были многочисленные синяки, кровоточащие гематомы, а также травма головы.

Мужчина смог назвать свое имя и указать место где его избили. На место происшествия сразу вызвали полицию и скорую помощь. Врачи госпитализировали пострадавшего в одну из городских больниц. Правоохранители тщательно обследовали помещение, на которое указал пострадавший. Там они нашли двух мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. На их одежде обнаружены пятна крови. Мужчины были задержаны и доставлены в полицейский участок.

Как уже сообщала Politeka, на днях в Днепре неизвестный мужчина открыл стрельбу по окнам многоэтажки. Инцидент произошел на улице Велика Діївська и попал на камеру видеонаблюдения. Как стало известно, мужчина приехал во двор на Киа Forte и выйдя из авто с оружием в руках, внезапно начал стрелять по окнам. Зачем он это делал-неизвестно. После этого он сел в автомобиль и скрылся. Перепуганные жильцы вызвали полицию.

Напомним, женщина наткнулась на артиллерийский снаряд, фото: "работала в огороде"

Также Politeka писала, что авария с автокраном на Днепропетровщине, погибли люди: были заблокированы