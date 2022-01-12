Центр Днепра оказался в автомобильной пробке. Как сообщает Telegram-канал " Труха. Днепр", с 12 января частично перекрыт проспект Яворницкого.

Дорога перекрыта из-за строительства метро. До 17 января будет частично перекрыто проспект Дмитрия Яворницкого в одном направлении — от ул. Фабра до ул. Шмидта, а также пер. Скориковский — от ул. Князя Ярослава Мудрого до проспекта Дмитрия Яворницкого. Движение запрещено как для частного, так и общественного транспорта.

Несмотря на то, что о перекрытии сообщалось через несколько дней, сегодня на проспекте Яворницкого образовались гигантские пробки. По сообщению пользователей социальных сетей практически не возможно проехать по улице Юлиуша Словацкого в сторону Сичеславской набережной до перекрестка с улицей Княгини Ольги. Немного оживленнее движение по улицам Шмидта и Фабра.

Как сообщала Politeka, на днях в Днепре запустили социальный автобус с дешевым проездом. Одна поездка будет котировать-6,5 гривен. В городском совете Днепра надеются, что это позволит несколько разгрузить пассажирский трафик в часы пик. Правда, воспользоваться им смогут не все. В департаменте транспорта Днепровского городского совета отмечают, что социальный автобус будет ходить раз в день.

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