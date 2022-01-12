В Днепре снова сообщение о минировании. на этот раз на электронную почту полиции поступило письмо, в котором говорится о заминировании всех школ города,
Письмо анонимное. В нем неизвестный написал, что в течение учебного дня произойдет взрыв. Однако в каком именно учебном заведении не сообщил, но оставил название своего Telegram-канала.
"Хочу вам сообщить, что все школы в Днепре заминированы, я убью вас и ваших родных. Я устал терпеть. Сегодня в течение учебного дня случится взрыв", — говорится в анонимном сообщении.
В полиции получение письма подтвердили, но отметили, что сейчас занимаются проверкой данной информации. На местах работают правоохранители, взрывотехники и кинологи. Однако пользователи социальных сетей отмечают, что учеников не эвакуируют и учебный процесс проходит в обычном режиме. Эту же информацию подтвердили в департаменте гуманитарной политики Днепровского городского совета.
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Согласно действующему законодательству за ложные сообщения о минировании предусмотрена уголовная ответственность. Сейчас "подрывник" может получить от двух до шести лет лишения свободы. Однако в Верховной раде уже рассматривается проект закона, согласно которому наказание будет еще более суровым - от 4 до 8 лет лишения свободы. Если же псевдоминером окажется несовершеннолетний, его родителям придется уплатить немаленький штраф.
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