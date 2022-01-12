В Днепре уже можно прививаться бустерной дозой вакцины от коронавируса. Об этом сообщила и. о медицинского директора КНП "Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи 2" Виктория Кривонос, передает "Gorod.dp.ua - городской сайт Днепра".

Медицинский чиновник отметила, что третья, бустерная доза рекомендуется всем, кто прошел полный курс вакцинации. При этом от второй дозы должно пройти не менее шести месяцев и не более девяти.

Врачи рекомендуют проводить бустерную вакцинацию вакциной Pfizer или Moderna. При чем если первые прививки были Coronavac, то лучше выбрать для бустерной дозы вакцину Pfizer.

"После получения третьей дозы семейный врач должен выдать новый сертификат, действие которого составит девять месяцев", — отметила Виктория Кривонос.

В Украине бустерную дозу вакцины от коронавирус разрешено вводить всем вакцинированным совершеннолетним гражданам. Введения третьей вакцины по процедуре не отличается от основной сессии вакцинации. Однако, чтобы получить бумажный международный сертификат, следует снова посетить семейного врача. В приложении "действия" сертификат о третьей вакцине должен появиться в конце января.

В Днепре бустерную вакцину уже получили более 2,5 тысячи жителей города.

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