В одном из детских садов Днепра зафиксирована вспышка неизвестного вируса. Об этом сообщила руководительница общественной организации "Экологический патруль" Татьяна Лампика.

Стало известно, что на днях заболели воспитанники одной из групп детского сада. У детей наблюдаются все симптомы пищевого отравления, в частности рвота. Несколько детей госпитализированы в больницу. При этом врачи отвергают такое распространенное заболевание, как ротовирусная инфекция.

О ситуации в детском саду сообщил один из родителей на правах анонимности. Как отметила общественная активистка, обсуждать эту тему публично родители не хотят, опасаясь, что в дальнейшем это может отразиться на отношении к их детям работниками учреждения. Однако сообщают, что такая ситуация произошла после новогодних праздников, именно в то время, когда сменился поставщик продуктов и ежедневное меню. Поэтому родители считают, что ухудшение состояния здоровья малышей всецело лежит на руководстве садика.

Заведующая дошкольного учреждения подобные обвинения отвергает и отмечает, что все опубликованная информация о неизвестном вирусе является фейковой.

Хотя, департаменте гуманитарной политики Днепровского городского совета журналистам ТСН сообщили , что еще 11 января стало известно об ухудшении состояния здоровья малышей. А уже на следующий день, 12 января, в садик пришли 12 воспитанников из 17.

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