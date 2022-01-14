В одном из детских садов Днепра зафиксирована вспышка неизвестного вируса. Об этом
Стало известно, что на днях заболели воспитанники одной из групп детского сада. У детей наблюдаются все симптомы пищевого отравления, в частности рвота. Несколько детей госпитализированы в больницу. При этом врачи отвергают такое распространенное заболевание, как ротовирусная инфекция.
О ситуации в детском саду сообщил один из родителей на правах анонимности. Как отметила общественная активистка, обсуждать эту тему публично родители не хотят, опасаясь, что в дальнейшем это может отразиться на отношении к их детям работниками учреждения. Однако сообщают, что такая ситуация произошла после новогодних праздников, именно в то время, когда сменился поставщик продуктов и ежедневное меню. Поэтому родители считают, что ухудшение состояния здоровья малышей всецело лежит на руководстве садика.
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Заведующая дошкольного учреждения подобные обвинения отвергает и отмечает, что все опубликованная информация о неизвестном вирусе является фейковой.
Хотя, департаменте гуманитарной политики Днепровского городского совета журналистам ТСН
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