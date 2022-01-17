Мужчина зашел в помещение, потому что была незаперта дверь.

В эти выходные полицейские Кривого Рога в частном помещении обнаружили незнакомого мужчину. Как сообщает "Кривбасс-ON-LINE", он попал туда без разрешения владельцев.

Как рассказал сам задержанный, дверь в помещение была незаперта. А зашел он туда лишь с одной целью... поспать.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Именно она должна установить все обстоятельства произошедшего. Сейчас мужчина 1994 года рождения задержан.

Как уже сообщала Politeka, в Днепре на кассира одного из супермаркетов города напал неадекватный покупатель. Как стало известно, мужчина пытался пройти мимо кассы и не заплатить за две бутылки пива. Женщина-кассир сначала сделала замечание, а потом потребовала уплатить за пиво. Мужчина со своей стороны начал угрожать ножом, а затем ударил кассиршу по лицу. Наглеца задержала охрана супермаркета. После чего он был передан полицейским, прибывшим на вызов. Правоохранители должны установить причины агрессивного поведения молодого человека. Сейчас решается вопрос о наказании неадеквата.

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