В Кривом Роге из окна многоэтажки выпрыгнул молодой человек. Как п ередает "Первый городской", трагический случай произошел 17 января после обеда.

Свидетели сразу вызвали "скорую помощь". Когда медики прибыли на место вызова 38-летний местный житель еще был жив. Однако он получил довольно тяжелые травмы, некоторые из которых оказались не совместимыми с жизнью. Поэтому все усилия врачей были напрасными. Мужчина умер.

По словам матери погибшего, он сам выпрыгнул из лоджии на лестничном пролете, что расположена на 10 этаже. В смерти сына женщина винит себя. Однако никаких подробностей не сообщает. Теперь со всеми причинами и мотивами самоубийства мужчины придется разбираться правоохранительным органам. Над делом уже работают следователи.

Как уже сообщала Politeka, в начале декабря в Днепре произошла похожая трагедия. Молодую харьковчанку, которая сломала жилье в областном центре, нашли под окнами дома. Как выяснилось впоследствии, 20-летняя девушка выпала из окна восьмого этажа. Она скончалась на месте. В полиции сразу начали рассматривать несколько версий данной трагедии. Самоубийство и умышленное убийство были главными из них.

Напомним, "Хотел выспаться": мужчина залез в чужую квартиру в Кривом Роге

Также Politeka сообщала, что на Днепропетровщине жизнь мужчины оборвалась на льду: переходил реку