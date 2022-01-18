В Кривом Роге из окна многоэтажки выпрыгнул молодой человек. Как передает "Первый городской", трагический случай произошел 17 января после обеда.

Свидетели сразу вызвали "скорую помощь". Когда медики прибыли на место вызова 38-летний местный житель еще был жив. Однако он получил довольно тяжелые травмы, некоторые из которых оказались не совместимыми с жизнью. Поэтому все усилия врачей были напрасными. Мужчина умер.

По словам матери погибшего, он сам выпрыгнул из лоджии на лестничном пролете, что расположена на 10 этаже. В смерти сына женщина винит себя. Однако никаких подробностей не сообщает. Теперь со всеми причинами и мотивами самоубийства мужчины придется разбираться правоохранительным органам. Над делом уже работают следователи.

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Как уже сообщала Politeka, в начале декабря в Днепре произошла похожая трагедия. Молодую харьковчанку, которая сломала жилье в областном центре, нашли под окнами дома. Как выяснилось впоследствии, 20-летняя девушка выпала из окна восьмого этажа. Она скончалась на месте. В полиции сразу начали рассматривать несколько версий данной трагедии. Самоубийство и умышленное убийство были главными из них.

Напомним, "Хотел выспаться": мужчина залез в чужую квартиру в Кривом Роге

Также Politeka сообщала, что на Днепропетровщине жизнь мужчины оборвалась на льду: переходил реку