Вечером 17 января в Кривом Роге произошел чрезвычайный случай. Как
Как стало известно, ранение мужчина нанес себе сам. Инцидент произошел в Покровском районе Кривого Рога. Мужчина вышел на улицу, приставил пистолет к голове и нажал на курок. По неизвестным причинам пуля попала в шею. Свидетели происшествия вызвали "скорую помощь".
Все обстоятельства происшествия будут изучать правоохранители. В настоящее время известно, что мужчина был трезв. Однако что толкнуло его на этот шаг неизвестно.
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Как уже сообщала Politeka, в начале года в Кривом Роге правоохранители зафиксировали двойное самоубийство. В полицию позвонила пожилая женщина, которая сообщила, что ее 40-летний сын повесился. А когда полицейские приехали, из удавки пришлось доставать двух человек. Похоже мать не смогла смириться со смертью родного ребенка. Женщина оставила предсмертную записку, в которой попросила сдать ее золотые украшения в ломбард. Скорее всего, лишь бы были деньги на погребение.
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