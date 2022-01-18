17 января в канализационный люк, неожиданно оказавшийся открытым, упал человек. Об этом
Известно, что инцидент произошел на парковке автомобилей напротив военного госпиталя. Мужчина как раз выходил из машины такси и не заметил открытый люк. Мужчина упал на глубину почти три метра и получил травмы бедра и колена.
По словам женщины пострадавшего, водитель такси помог выбраться мужчине из канализационного люка. Прибывшие на вызов врачи скорой помощи осмотрели пострадавшего и диагностировали у него многочисленные ушибы. Затем водитель такси отвез пару домой.
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Однако жители Днепра решили не оставлять этот вопиющий случай просто так. Поэтому вскоре они посетили местный травмпункт и зафиксировали все полученные травмы. Известно, что пострадавший мужчина уже написал заявление в полицию.
Как уже сообщала Politekа, открытые люки представляют опасность как для людей, так и для транспорта. Накануне Нового года в подобную ловушку попала машина скорой помощи. Врачи как раз направлялись на вызов к больному. Однако на дороге не было заметно, что люк открыт из-за снежных заносов. Поэтому "скорая помощь" попала в канализационный люк задним колесом. Самостоятельно выбраться из такой ловушки врачи не смогли, поэтому позвали на помощь спасателей. Последние смогли извлечь машину подручными средствами, а затем накрыли люк.