17 января в канализационный люк, неожиданно оказавшийся открытым, упал человек. Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на собственные источники.

Известно, что инцидент произошел на парковке автомобилей напротив военного госпиталя. Мужчина как раз выходил из машины такси и не заметил открытый люк. Мужчина упал на глубину почти три метра и получил травмы бедра и колена.

По словам женщины пострадавшего, водитель такси помог выбраться мужчине из канализационного люка. Прибывшие на вызов врачи скорой помощи осмотрели пострадавшего и диагностировали у него многочисленные ушибы. Затем водитель такси отвез пару домой.

Однако жители Днепра решили не оставлять этот вопиющий случай просто так. Поэтому вскоре они посетили местный травмпункт и зафиксировали все полученные травмы. Известно, что пострадавший мужчина уже написал заявление в полицию.

Как уже сообщала Politekа, открытые люки представляют опасность как для людей, так и для транспорта. Накануне Нового года в подобную ловушку попала машина скорой помощи. Врачи как раз направлялись на вызов к больному. Однако на дороге не было заметно, что люк открыт из-за снежных заносов. Поэтому "скорая помощь" попала в канализационный люк задним колесом. Самостоятельно выбраться из такой ловушки врачи не смогли, поэтому позвали на помощь спасателей. Последние смогли извлечь машину подручными средствами, а затем накрыли люк.