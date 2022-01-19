Жуткое ДТП произошло 18 января на Слобожанском проспекте в Днепре. Как передает "Информатор", мужчина пытался пересечь автодорогу вне пешеходного перехода.

Известно, что мужчина переходил дорогу в районе "Эпицентра". Он успел пересечь четыре из восьми полос для движения автотранспорта. Но после того, как перелез через отбойник, попал под колеса легкового автомобиля Skoda, двигавшийся в сторону Днепра. Похоже водитель машины не ожидал, что на этом месте могут быть пешеходы, поэтому мужа не заметил сразу.

Удар был настолько сильным, что пешеходу оторвало ногу. От полученных травм мужчина скончался на месте аварии. На месте ДТП работала следственно-оперативная группа, которая должна выяснить все обстоятельства происшествия.

Как уже сообщала Politeka, на днях в Днепропетровской области произошло ужасное дорожно-траспортное происшествие, в результате которого погибли люди. По информации пресс-службы Национальной полиции области, на трассе недалеко от сел Песчанка и Новоселовка водитель ВАЗа не справился с управлением. В результате чего, машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с рейсовым автобусом БАЗ, в салоне которого были пассажиры. От удара обе машины съехали в кювет и загорелись. Водитель легковушки получил травмы, от которых скончался на месте аварии. Трем пассажирам, среди которых был ребенок, понадобилась помощь медиков. Все они были госпитализированы в больницы.

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