В Павлограде Днепропетровской области утром 19 января произошел пожар в одном из местных общежитий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Звонок с сообщением о пожарах поступил спасателям в пять часов утра. Звонивший рассказал, что в одной из комнат общежития по улице Заводской занялась. Сразу на место происшествия выехали спасатели.

Уже на месте выяснилось, что пожар возник в комнате на третьем этаже. Но сильное задымление вынудило жителей четвертого и пятого этажей покинуть их дом. Двух взрослых - мужчину и женщину, а также двух девочек, 2005 и 2009 годов рождения, чрезвычайники спасли с пятого этажа с помощью автолестницы.

Жителей четвертого этажа спасатели выводили на свежий воздух лестничной клеткой. Таким образом, из горящего дома спасены 15 человек, из них семеро детей. К счастью, погибших и пострадавших и этом пожаре нет.

Спасатели полностью ликвидировали пожар уже к шести утра. Известно, что пламя полностью уничтожило домашнее имущество и отделку стен в одной комнате. Общая площадь пожара составила 15 кв. метров.

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