В Павлограде Днепропетровской области утром 19 января произошел пожар в одном из местных общежитий. Об этом
Звонок с сообщением о пожарах поступил спасателям в пять часов утра. Звонивший рассказал, что в одной из комнат общежития по улице Заводской занялась. Сразу на место происшествия выехали спасатели.
Уже на месте выяснилось, что пожар возник в комнате на третьем этаже. Но сильное задымление вынудило жителей четвертого и пятого этажей покинуть их дом. Двух взрослых - мужчину и женщину, а также двух девочек, 2005 и 2009 годов рождения, чрезвычайники спасли с пятого этажа с помощью автолестницы.
Галкин приревновал Пугачеву к известному рэперу, видео: "Могут променять на более молодого"
"Мастер Шеф. Битва сезонов", Мартыновская в новом образе приворожила Эктора: "Не мог оторвать взгляд..."
Воинский учет для женщин: появилась важная информация относительно штрафов и существенных изменений
Репяхова призналась, где сейчас живет с Виктором Павликом, у которого квартирный спор с бывшей: "Не секрет..."
Найдено тело 11-летнего Максима через пять месяцев поисков: держали в подвале
Жителей четвертого этажа спасатели выводили на свежий воздух лестничной клеткой. Таким образом, из горящего дома спасены 15 человек, из них семеро детей. К счастью, погибших и пострадавших и этом пожаре нет.
Спасатели полностью ликвидировали пожар уже к шести утра. Известно, что пламя полностью уничтожило домашнее имущество и отделку стен в одной комнате. Общая площадь пожара составила 15 кв. метров.
Напомним, пьяный водитель сносил все на своем пути: видео момента аварии в Днепре
Также Politeka писала, что мощный взрыв прогремел на Днепропетровщине, фото: полиция ищет виновных