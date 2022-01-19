В полиции предполагают, что водитель мог быть пьяным.

В Днепре полиция разыскивает водителя, устроившего опасное катание прямо на центральной площади города. Как сообщает "Днепр Оперативный" инцидент произошел рано утром 19 января.

Водитель внедорожника Mercedes устроил показательный дрифт на Европейской площади. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения Ситуационного центра Днепра. Сначала машина стояла на трамвайном пути, а потом из нее вышел мужчина. Он включил камеру мобильного телефона и Mercedes начал свое представление. В течение некоторого времени машина дрифтовала по площади, создавая аварийные ситуации. Кое-кому из пешеходов пришлось уворачиваться, чтобы не попасть под колеса внедорожника. После того как все было заснято, оператор сел в Mercedes и водитель спокойно уехал с места происшествия.

Свидетели опасного катания сообщили о водителе в полицию. Поэтому сейчас правоохранители устанавливают его личности. Они предполагают, что водитель может быть в состоянии алкогольного опьянения.

Как уже сообщала Politeka, 18 января при выезде из Днепра произошло жуткое ДТП. Мужчина пытаясь пересечь Слобожанский проспект в неположенном городе попал под колеса автомобиля Skoda. От сильного удара пешеходу оторвало ногу. Мужчина погиб на месте аварии.

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