В Павлограде остановило свою работу одно из крупнейших предприятий области. Как сообщает "Наш город" речь идет об одном из крупнейших хлебзаводов региона - Чао "Павлоградхлеб".

Как сообщили в руководстве предприятия, свою работу они прекратили из-за значительного подорожания энергоносителей, используемых при производстве хлеба. Выпекать хлеб прекратили еще 16 января. Вероятнее завод не будет работать до 1 февраля.

"Сейчас рыночная цена на газ является нерентабельной для нашего хлебзавода. Не был закуплен необходимый объем газа, поэтому был "перекрыт вентиль". Сейчас руководство решает вопрос о возобновлении подачи голубого топлива. Поэтому надеемся, что в ближайшее время хлебзавод заработает снова", - сообщили на предприятии.

Кроме того, на предприятии отметили, что сейчас нельзя спрогнозировать, как отразится данная ситуация на стоимости хлеба в дальнейшем, учитывая постоянный рост на другие пищевые продукты.

"Если бы мы могли собственноручно устанавливать рентабельные цены на хлеб, то уже давно бы подняли стоимость своей продукции. И предприятие бы не останавливали", - рассказали в ЧАО"Павлоградхлеб".

Во время вынужденного простоя все рабочие хлебзавода находятся в оплачиваемых отпусках.

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