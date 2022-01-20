Жуткая автотроща произошла на днях в Кривом Роге. Как сообщает "Днепр оперативный", вечером 18 января произошло возле ДК "Южный".

На перекрестке не смогли разминуться микроавтобус "УАЗ" и легковушка "Honda". Известно, что легковушка не уступила дорогу. В результате аварии микроавтобус перевернулся на бок.

Пассажир "УАЗ" погиб на месте, водитель госпитализирован в больницу. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Водителю легкового автомобиля помощь медиков не понадобилось. Однако свидетели автотрассы отмечают, что у мужчины были явные признаки алкогольного опьянения.

На месте аварии работали сотрудники полиции. Они должны выяснить все обстоятельства смертельного ДТП.

Как уже сообщала Politeka, на днях в Днепре неадекватный водитель устроил дрифт на автомобиле в центре города. "Показательное выступление" на внедорожнике попало на камеры видеонаблюдения Ситуационного центра Днепра. Водителя совсем не смущал тот факт, что пешеходам приходилось уклоняться, чтобы не попасть под колеса автомобиля. Закончив свое выступление, водитель преспокойненько уехал. Теперь личность горе-водителя устанавливают правоохранители.

Напомним, жуткая авария в Днепре: от удара пешеходу оторвало ногу, видео с места

Как сообщала Politeka, в Днепре маршрутка "потеряла" колесо отпало во время движения, фото с места

Также Politeka писала, что в Кривом Роге школьники переходят на дистанционное обучение: причина не в ковиде