За минувшие сутки в Днепропетровской области зафиксировано 455 новых больных коронавирусной инфекцией. Такие данные
Умерло от коронавируса и его последствий умерло 12 жителей региона. Больше всего новых больных зарегистрировано в Днепре - 205 человек, в Кривом Роге – 52, в Никополе и Новомосковске – по 24.
Согласно
С начала пандемии в Днепропетровской области заболело 246 392 человек. Умерло - 9 070.
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Как сообщает Politeka, врачи говорят, что в Украине начинается очередная, пятая, волна заболеваемости на коронавірусну инфекцию. Зафиксирован рост количества положительных тестов почти на 40% относительно минимума последних чисел декабря. 20 января объявлено о 18470 лабораторно подтвержденных новых случаев заболеваемости на коронавирус.
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