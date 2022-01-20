За минувшие сутки в Днепропетровской области зафиксировано 455 новых больных коронавирусной инфекцией. Такие данные обнародовало Врачи отмечают, что это в

Умерло от коронавируса и его последствий умерло 12 жителей региона. Больше всего новых больных зарегистрировано в Днепре - 205 человек, в Кривом Роге – 52, в Никополе и Новомосковске – по 24.

Согласно данными Telegram-канала " КАРАНТИН.Днепр", по состоянию на 8 утра 20 января, в областном центре от коронавирус умерло 6 человек. Лечатся от коронавируса 1526 горожан, среди них в больницах - 163 человека.

С начала пандемии в Днепропетровской области заболело 246 392 человек. Умерло - 9 070.

Как сообщает Politeka, врачи говорят, что в Украине начинается очередная, пятая, волна заболеваемости на коронавірусну инфекцию. Зафиксирован рост количества положительных тестов почти на 40% относительно минимума последних чисел декабря. 20 января объявлено о 18470 лабораторно подтвержденных новых случаев заболеваемости на коронавирус.

Напомним, вирус в Украине разбушевался с новой силой, сколько жертв за сутки: "больше всего больных В..."

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