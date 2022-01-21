Одинокие люди часто попадают в неприятные ситуации, когда без посторонней помощи не обойтись

В Днепре на днях полицейские спасли пожилого мужчину из очень необычной ловушки.

Как сообщает прессслужба Патрульной полиции Украины, к ним обратился житель города и сообщил, что в течение трех дней его пожилой дядя не выходит на связь. Дверь в квартире также не открывает.

Из-за того что ключей от квартиры у племянника не было, пришлось ломать замок. Когда полицейские вместе с заявителем попали в помещение, то обнаружили пенсионера за диваном в одной из комнат. Похоже, дедушка пытался встать, но застрял. Освободиться самостоятельно не хватило сил. Полицейские освободили пожилого мужчину и вызвали ему скорую помощь. Дедушка был госпитализирован в больницу.

Как уже сообщала Politeka, в Днепре живет собака, которая может претендовать на звание самой старой собаки Украины. В одной из ветеринарных клиник города более 13 лет живет пес, по имени Тяпа. Врачи посчитали, что сейчас его возраст примерно составляет более 19 лет. Однако доказать документально не могут. Поэтому сейчас ищут лаборатория, которая поможет точно определить возраст животного.

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