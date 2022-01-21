В Днепре водитель жестоко наказал женщину-пешехода, которая пыталась перейти дорогу в неположенном городе. Как
Инцидент произошел 21 января на улице Шмидта. По словам свидетелей, женщина внезапно выскочила на проезжую часть и ударила легковой автомобиль ногой. Водитель остановился, вышел из машины и ударил женщину кулаком.
От удара женщина упала на проезжую часть. Мужчина силой оттащил женщину и бросил ее на обочину. После этого, водитель сел в машину и покинул место инцидента.
Как уже сообщала Politeka, нарушение правил дорожного движения пешеходами может привести к более трагическим последствиям. Так, в начале этой недели на выезде из Днепра произошло жуткое ДТП, приведшее к смерти мужчины-пешехода. Он хотел перейти автомагистраль в неположенном месте.
Галкин показал Пугачеву, гуляющую под вечерним снегом: «Снегурочка Аллочка!»
Молния ударила в самолет с пассажирами в Польше, подробности ЧП: "пролетал над..."
Школы начали отправлять на "дистанционку" из-за новой вспышки вируса, о чем нужно знать: "С 21 января..."
Украинцы взбунтовались против новой участницы «Мастер Шеф. Битва сезонов»: «Только не она»
"Тайная жена" Олега Винника поразила естественной красотой на отдыхе: "Самая красивая женщина"
Известно, что мужчина успел пересечь четыре из восьми автополос и перелезть через отбойник. Однако внезапно попал под колеса легковушки, двигавшейся в сторону Днепра. От сильного удара пешеходу оторвало ногу. Мужчина скончался практически мгновенно на месте аварии.
Напомним, мужчина с топором ворвался к соседу в Днепре: "начал крушить жилье и..."
Также Politeka писала, что в Днепре устроили погоню за похитителями памятников, фото: пытались сдать на металлолом