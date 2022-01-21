В Днепре водитель жестоко наказал женщину-пешехода, которая пыталась перейти дорогу в неположенном городе. Как сообщает "Телеканал D1", мужчина набросился на женщину, а затем откинул ее на обочину.

Инцидент произошел 21 января на улице Шмидта. По словам свидетелей, женщина внезапно выскочила на проезжую часть и ударила легковой автомобиль ногой. Водитель остановился, вышел из машины и ударил женщину кулаком.

От удара женщина упала на проезжую часть. Мужчина силой оттащил женщину и бросил ее на обочину. После этого, водитель сел в машину и покинул место инцидента.

Как уже сообщала Politeka, нарушение правил дорожного движения пешеходами может привести к более трагическим последствиям. Так, в начале этой недели на выезде из Днепра произошло жуткое ДТП, приведшее к смерти мужчины-пешехода. Он хотел перейти автомагистраль в неположенном месте.

Известно, что мужчина успел пересечь четыре из восьми автополос и перелезть через отбойник. Однако внезапно попал под колеса легковушки, двигавшейся в сторону Днепра. От сильного удара пешеходу оторвало ногу. Мужчина скончался практически мгновенно на месте аварии.

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