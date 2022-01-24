В Кривом Роге очередное сообщение о минировании учебных заведений. Как сообщала Politeka, на прошлой неделе школьников города было переведено на дистанционное обучение, именно из-за постоянных сообщений о минировании школ и садиков.

В понедельник, 24 января, ученики должны были сесть за парты учебных заведений. Но утром, около 8 часов утра, в полицию поступило сообщение о минировании всех общеобразовательных школ Кривого Рога, сообщает Общественное. Сейчас все школы проверяет полиция и взрывотехники. А городские власти приняли решение продолжить дистанционное обучение. Когда дети смогут вернуться к нормальной учебе - неизвестно.

По информации социальных сетей, автор сообщения о минировании вновь называет секретным агентом России и обещает взорвать школы города в течение одного часа. В полиции заявили, что о результатах проверки учебных заведений на взрывоопасные предметы сообщат после 14 часов.

Также в полиции сообщили, что уже организовано патрулирование территорий, прилегающих к школ, садиков и медицинских учреждений.

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