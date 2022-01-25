Причины и подробности этого убийства в полиции не разглашают.

В Днепре полицейские задержали подозреваемого в убийстве пожилой женщины. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Жуткое убийство произошло на днях в областном центре. Как известно, прохожие на улице сначала нашли травмированную кошку, а впоследствии полицейские обнаружили тело пожилой женщины. Ее смерть наступила в следствие 10 ударов в затылок. Полицейские предположили, что женщина несла кошку в ветеринарную клинику, когда ее убили.

Отработав свидетелей и все ближайшие камеры видеонаблюдения, через два дня правоохранители задержали 38-летнего местного жителя. Его подозревают в убийстве пожилой женщины. У мужчины изъят шлакоблок со следами крови, а также окровавленная одежда. Именно это, как подозревают правоохранители, и стало орудием убийства.

38-летний подозреваемый уже имеет судимость. Более того, он лишь несколько недель назад вышел из тюрьмы. В случае доказательства вины этого мужчины, ему грозит заключение сроком от 7 до 15 лет.

Следствие продолжается. Кроме того, полицейские сейчас устанавливают личность погибшей пожилой женщины.

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