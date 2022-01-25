В Днепре начинают работать камеры автофиксации скорости движения. Как сообщили Vgorode.ua первые подобные камеры уже установлены на двух локациях.

Камеры автофиксации пока работают в тестовом режиме на Набережной Заводской и перекрестке Набережной Победы и Крестьянского спуска. Отмечается, что пока они будут работать в тестовом режиме, поэтому водители получать штрафы пока не будут.

Подобные камеры автоматически фиксируют скорость движения автомобилей, которые попадают в ее "поле зрения". В случае когда скорость автомобиля на 20 км/ч выше допустимой, водитель получит штраф.

В случае когда у владельца машины есть приложение "действие", тогда штраф придет на телефон. В приложении также можно будет его оплатить. Согласно действующему законодательству, за превышение скорости движения более чем на 20 км/час, следует уплатить штраф в размере 340 гривен. В случае, когда скорость превышает 50 км/ч, его размер увеличивается до 1700 гривен.

Как уже сообщала Politeka, с 25 января по всей территории Украины начали работу "фантомные" патрули. Они должны фиксировать нарушения Правил дорожного движения. В Министерстве внутренних дел считают, что таким образом может снизиться аварийность.

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