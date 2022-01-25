В Днепре жители снова начинают жаловаться на неубранный мусор с улиц города. Первые жалобы
"Уже третью неделю никто не убирает мусор, однако жалованье требуют", - пожаловались жители жилого массива Фрунзенский. Они также подкрепили свое сообщение фотографиями, подтверждающими плачевность ситуации.
Следует отметить, что мусорный вопрос в Днепре достаточно остро. После новогодних праздников и обильных снегопадов, город просто утопает в отходах. Работники коммунальных служб отмечают, что сейчас вывозить бытовые отходы крайне трудно.
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Как уже сообщала Politeka, жалобы на невывезенные отходы с мусорных площадок начали поступать еще до Нового года. В период новогодне-рождественских праздников ситуация еще больше обострилась. После праздников до этого довалились еще и использованные елки. За несколько дней на площадках образуются вонючие горы бытовых отходов, которые не убирают коммунальные службы. В Департаменте экологической политики Днепровского городского совета сообщили, что с каждым годом количество мусора увеличивается.
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