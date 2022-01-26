Утром 26 января на улице Курсантский водитель фуры Volvo, пытаясь обогнать маршрутный автобус "Богдан" врезался в него. Как
По информации свидетелей аварии, и маршрутка, и фура двигались в одном направлении по улице Курсантской. В какой-то момент, водитель фуры решил обогнать автобус. Однако не справившись с управлением въехал ему в заднюю часть.
От удара в маршрутке вылетело заднее стекло, а грузовик будто сложилась пополам. Несмотря на силу удара, за помощью к медикам обратился, к счастью, только один пассажир маршрутного автобуса. Врачи диагностировали у мужчины ушиб грудной клетки и доставили в одну из местных больниц.
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Сейчас на месте аварии работают правоохранители. Они должны установить все обстоятельства ДТП.
Как уже сообщала Politeka, вчера в Днепре произошло трагическое ДТП. На проспекте Ивана Мазепы была сбита пожилая женщина. Момент аварии попал на видео. Из него видно, что пожилая женщина пыталась перейти дорогу в неположенном месте, всего в нескольких метрах от пешеходного перехода. Волна попала в слепую зону грузовика, поэтому водитель просто не заметил и сбил женщину. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте,
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