На одной из АЗС города возникла ссора между двумя мужчинами, в следствие которой один из них получил удар палкой по голове.

Как сообщает "Днепр Оперативный", пострадавший оказался жителем Киева. По словам 50-летнего жителя столицы, его на заправке чуть не сбил водитель Audi. Когда пострадавший сделал ему замечание, 24-летний днепрянин достал телескопическую дубинку и ударил ее по голове. Потом еще ударил дубинкой по автомобилю Volkswagen. В результате инцидента у киевлянина рассечение лба.

Однако писать заявление в полицию на обидчика отказался. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Как уже сообщала Politeka, на прошлой неделе в Днепре произошло жуткое убийство, которое всколыхнуло весь город. Возле одного из заброшенных зданий полицейские нашли тело пожилой женщины. Как удалось выяснить, ее 10 раз ударили шлакоблоком.

Лицо потерпевшей было настолько изуродовано, что правоохранителям понадобилось несколько дней, чтобы установить личность погибшей. Причастным к ужасному преступлению оказался местный житель, который несколько недели назад вышел из мест лишения свободы. У него было найдено орудие убийства и окровавленная одежда. Пожилую женщину он убил за то, что она не дала ему 2 гривны на выпивку.

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