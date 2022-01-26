Бюсты адмиралов и матросов. участвовавших в Крымской войне 1893-1856 лет передадут в музей истории Днепра. Соответствующее решение было принято депутатами Днепровского городского совета 26 января, сообщает dnepr.info.

Еще в середине декабря внимательные горожане заметили, что из Севастопольского парка исчезли бюсты участников Крымской войны. Тогда, городской голова Борис Филатов сообщил, что их убрали в рамках реконструкции. Однако вернутся ли они в парк после завершения ремонта, глава города не сообщил.

Теперь же стало известно, что на баланс музея истории Днепра будут переданы бюсты адмирала Павла Нахимова, вице-адмирала Владимира Истомина и Владимира Корнилова, военного врача Николая Пирогова, матросов Петра Кошки, Игнатия Шевченко, Федора Заики, а также сестры милосердия Даши Севастопольской.

Специалисты музея и реставраторы должны осмотреть бюсты и определиться нужно ли проводить восстановительные работы. Следует отметить, что бюсты участников Крымской войны несколько раз становились жертвами вандалов. Некоторые с ним разрушали, а два вообще похитили.