Бюсты адмиралов и матросов. участвовавших в Крымской войне 1893-1856 лет передадут в музей истории Днепра. Соответствующее решение было принято депутатами Днепровского городского совета 26 января,
Еще в середине декабря внимательные горожане заметили, что из Севастопольского парка исчезли бюсты участников Крымской войны. Тогда, городской голова Борис Филатов сообщил, что их убрали в рамках реконструкции. Однако вернутся ли они в парк после завершения ремонта, глава города не сообщил.
Теперь же стало известно, что на баланс музея истории Днепра будут переданы бюсты адмирала Павла Нахимова, вице-адмирала Владимира Истомина и Владимира Корнилова, военного врача Николая Пирогова, матросов Петра Кошки, Игнатия Шевченко, Федора Заики, а также сестры милосердия Даши Севастопольской.
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Специалисты музея и реставраторы должны осмотреть бюсты и определиться нужно ли проводить восстановительные работы. Следует отметить, что бюсты участников Крымской войны несколько раз становились жертвами вандалов. Некоторые с ним разрушали, а два вообще похитили.
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