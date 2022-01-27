Причиной жуткой трагедии, произошедшей ночью в Днепре, может быть травля и дедовщина, которой подвергался солдат срочной службы Артемий Рябчук.
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Стало известно, что Артемий Рябчук специально ждал того времени, когда получит оружие, чтобы отомстить обидчикам. Во время задержания нацгвардеец заявил, что не жалеет о содеянном.
Народный депутат Украины отметила, что травля, конечно, не оправдывает содеянного. Однако есть вопросы и к руководству нацгвардійців. Ведь именно их бездействие и привело к трагическим последствиям. И теперь они и другие должностные лица должны быть привлечены к ответственности.
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Как уже сообщала Politeka, чп произошло рано утром на территории одного из предприятий Днепра. В результате открытой стрельбы четверо солдат и одна гражданская женщина скончались, за жизнь еще пятерых человек борются врачи.
Напомним, врачи борются за жизнь 22-летней девушки, которую расстрелял нацгвардеец Рябчук: что известно.
А еще Politeka писала, задержан 20-летний солдат, расстрелявший сослуживцев в Днепре: первые кадры.