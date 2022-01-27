Причиной жуткой трагедии, произошедшей ночью в Днепре, может быть травля и дедовщина, которой подвергался солдат срочной службы Артемий Рябчук.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале народный депутат Украины Юлия Яцик. По ее информации, пару месяцев назад Артемий Рябчук предупредил драку между товарищами по службе и даже доложил об этом руководству. Но последние никаких мер не приняли, даже наоборот, обозвали "стукачом". Солдаты же начали издеваться над нацгвардійця.

Стало известно, что Артемий Рябчук специально ждал того времени, когда получит оружие, чтобы отомстить обидчикам. Во время задержания нацгвардеец заявил, что не жалеет о содеянном.

Народный депутат Украины отметила, что травля, конечно, не оправдывает содеянного. Однако есть вопросы и к руководству нацгвардійців. Ведь именно их бездействие и привело к трагическим последствиям. И теперь они и другие должностные лица должны быть привлечены к ответственности.

Как уже сообщала Politeka, чп произошло рано утром на территории одного из предприятий Днепра. В результате открытой стрельбы четверо солдат и одна гражданская женщина скончались, за жизнь еще пятерых человек борются врачи.

Напомним, врачи борются за жизнь 22-летней девушки, которую расстрелял нацгвардеец Рябчук: что известно.

А еще Politeka писала, задержан 20-летний солдат, расстрелявший сослуживцев в Днепре: первые кадры.