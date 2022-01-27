Стали известны имена четырех военных и одной гражданской женщины, погибших рук 20-летнего нацгвардейца на территории Южного машиностроительного завода в Днепре.

Как сообщает "Днепровская Панорама", от рук солдата срочной службы погибли:

34-летний старший лейтенант, начальник караула Александр Буганов;

21-летний старший солдат, помощник начальника караула Артем Левковский;

24 летний младший сержант Александр Драган;

19-летний старший солдат Леонид Черник;

34-летняя работница завода Вера Лебединец.

Еще четверо военных и одна работница завода сейчас находятся в больнице имени Мечникова. Врачи рассказали о состоянии некоторых пострадавших.

По информации медиков лечебного учреждения в супертяжелом состоянии находится 24-летний Игорь Семенченко. У него диагностирована контузия печени и потеря литра крови. Сейчас он находится в реанимации, но уже пришел в себя.

У 22-летнего Владислава Гулида в результате ранения перелом левого бедра. Но самое страшное было то, что пуля остановилась у бедренной артерии. по словам врачей, если бы она остановилась бы на несколько миллиметров ближе, то спасти молодого человека не смогли. Сейчас врачи оценивают его состояние как тяжелое, но ближе к среднему.

Однако самое тяжелое состояние у 22-летней работницы предприятия Жанны шаровой. Девушка получила три ранения в упор: в живот, колено и плечо. Та пуля, что попала в живот прошла насквозь, сломав позвонок.

Ее состояние врачи оценивают как крайне тяжелое. Девушка потеряла почти три литра крови. Сейчас за ее жизнь продолжают бороться врачи, пациентка находится на ИВЛ.

Напомним, врачи борются за жизнь 22-летней девушки, которую расстрелял нацгвардеец Рябчук: что известно.

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