Студентов крупнейшего университета Днепра с 31 января переводят на дистанционное обучение. Об этом сообщили в прессслужбе учебного заведения.

Такое решение связано с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как отметили в прессслужбе Днепровского национального университета имени Олеся Гончара, дистанционно будут учиться все студенты. Однако мероприятия по аттестации будут проводиться в обычном режиме. Продлится дистанционное обучение с 31 января по 25 февраля.

Следует отметить, что рекомендации по переводу студентов и учеников 5-11 классов общеобразовательных учреждений предоставило 27 января Министерство образования Украины. При этом длиться оно должно минимум две недели. Таким образом пытаются разорвать звено стремительного распространения коронавирус штамма "Омикрон".

Как уже сообщала Politeka, в Министерстве храни здоровье прогнозируют, что уже в ближайшие недели количество больных коронавірусну инфекцию вырастет до 60 тысяч в сутки. При этом, уровень смертности будет значительно меньше, чем в предыдущие волны. По мнению специалистов в феврале может переболеть на коронавирус около 1 млн украинцев. Однако уже с середины марта начнется спад заболеваемости.

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