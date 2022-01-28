В Днепре 29 января простятся с погибшими во время расстрела на "Южмаше". Как сообщает "Открытый", скорбную церемонию проведут в БК "Машиностроителей" в 10 утра.

Организацию прощания взяло на себя руководство предприятия, где произошла трагедия. После скорбной церемонии с пятью погибшими, их тела заберут родственники для захоронения. Также 28 и 29 января в Днепре объявили днями траура. Перед зданием горсовета приспустили флаги. Соответствующее распоряжение уже отписал городской голова Днепра Борис Филатов. Приспустили государственные флаги и на зданиях коммунальных предприятий и заведений.

Как уже сообщала Politeka, 27 января около 4 часов утра на территории завода "Южмаш", солдат срочной службы Артемий Рябчук расстрелял караул сослуживцев. В результате чего четверо военных и одна работница завода скончались на месте. Еще пять военнослужащих были доставлены в больницу. Состояние некоторых из них врачи до сих пор оценивают как крайне тяжелое.

Во время задержания Артемий Рябчук сообщил, что причиной такого жестокого убийства стал длительный конфликт между ним и другими военнослужащими. Поэтому, как отметил убийца пятерых человек о содеянном он не жалеет.

Напомним, врачи борются за жизнь 22-летней девушки, которую расстрелял нацгвардеец Рябчук: что известно.

А еще Politeka писала, задержан 20-летний солдат, расстрелявший сослуживцев в Днепре: первые кадры.