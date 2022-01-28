В парке Гагарина неизвестные вандалы облили Мемориал жертвам Холокоста краской с двух сторон. А также разбили лампадки, сообщает "Информатор".

Данное происшествие уже занесено в журнал единого учета отделения полиции. Правоохранителями проводится проверка. Стоит отметить, что это не первое подобное надругательство над Мемориалом.

Как рассказал директор объедения еврейских общин Днепропетровского региона Игорь Романов, подобное происходит регулярно. Чаще неизвестные свои вандальные действия приурочивают к каким-либо еврейским праздникам. 27 января является Международным днем памяти жертв Холокоста. Скорей всего именно эта дата и спровоцировала вандалов.

Игорь Романов отметил, что в прошлые разы за глумление над памятником никто задержан не был. Осложняет поиск правонарушителей и то, что около мемориала нет камер видеонаблюдения.

Правда, в этом году планируется строительство нового мемориала. Открыть обещают уже осенью. Новый памятник будет и с камерой, и с охраной, заметил Игорь Романов.

Как ранее сообщала Politeka, от действий вандалом в Днепре страдают не только памятника. В середине января несовершеннолетний вандал выбил ногами боковое стекло трамвая. Кондуктор в этот момент находился в другом вагоне. Примечательным есть тот факт, что никто из пассажиров не сделал замечания хулигану. Свидетели инцидента лишь пересели на другую сторону трамвая - чтобы не дуло.

Напомним, восьмиклассницы наглотались опасных лекарств: их жизни спасают врачи

Также Politeka писала, что в Кривом Роге подорожает коммунальная услуга: за что придется платить больше