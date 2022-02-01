Ни дня без сообщений о минировании. В Кривом Роге снова проверяют различные объекты инфраструктуры,
1 февраля на электронную почту криворожской полиции пришло сообщение о минировании 28 объектов городской инфраструктуры. На этот раз "под прицел" минеров попали детские сады, торгово-развлекательные заведения, гостиницы, суды, рынки и железнодорожный вокзал.
Сейчас на всех объектах правоохранителями проводится тщательная проверка. По
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Следует отметить, что за ложные сообщения о минировании в соответствии с действующим законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до восьми лет.
Как уже сообщала Politeka, вчера, 31 января, в Кривом Роге в экстренном порядке эвакуировали персонал и пациентов практически всех медицинских учреждений города. Также было анонимы сообщили о минировании детского туберкулезного санатория, Центрально-Городского исполкома, Криворожской районной администрации. И даже Криворожского отдела СБУ. Неизвестный минер требовал задержать лицо, которое сейчас проживает в Кривом Роге.
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Также Politeka писала, что в Кривом Роге подорожает коммунальная услуга: за что придется платить больше