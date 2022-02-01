В Днепре задержали шутника-минера. Как
Утром 31 января полиция областного центра получила очередное сообщение о минировании учебно-воспитательного комплекса №4. По адресу учреждения сразу направились специалисты. было эвакуировано более 300 учеников и работников школы. Взрывотехники вместе с кинологами тщательно проверили все помещения школы. Однако никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.
Еще во время проверки сообщения о минировании, правоохранители начали устанавливать личность анонима. Выяснилось, что звонил в полицию ученик 7 класса УВК №4. Во время разговора с полицейскими подросток признался, что хотел пошутить. Теперь за такие "шутки" придется расплачиваться родителям 12-летнего мальчика. Ведь за его поступки именно родители несут полную ответственность. Согласно действующему законодательству, за такой поступок подростка придется уплатить штраф в размере от 850 до 1700 гривен.
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Как уже сообщала Politeka, за последние несколько месяцев Днепропетровщину накрыла волна минирований различных объектов социальной инфраструктуры. Власти Кривого Рога перевели всех учащихся общеобразовательных учреждений на дистанционное обучение именно из-за постоянных сообщений о минировании школ.
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Также Politeka писала, что в Кривом Роге подорожает коммунальная услуга: за что придется платить больше