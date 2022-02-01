В Днепре задержали шутника-минера. Как сообщает пресс-служба Национальная полиция Днепропетровской области, им оказался 12-летний подросток.

Утром 31 января полиция областного центра получила очередное сообщение о минировании учебно-воспитательного комплекса №4. По адресу учреждения сразу направились специалисты. было эвакуировано более 300 учеников и работников школы. Взрывотехники вместе с кинологами тщательно проверили все помещения школы. Однако никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Еще во время проверки сообщения о минировании, правоохранители начали устанавливать личность анонима. Выяснилось, что звонил в полицию ученик 7 класса УВК №4. Во время разговора с полицейскими подросток признался, что хотел пошутить. Теперь за такие "шутки" придется расплачиваться родителям 12-летнего мальчика. Ведь за его поступки именно родители несут полную ответственность. Согласно действующему законодательству, за такой поступок подростка придется уплатить штраф в размере от 850 до 1700 гривен.

Как уже сообщала Politeka, за последние несколько месяцев Днепропетровщину накрыла волна минирований различных объектов социальной инфраструктуры. Власти Кривого Рога перевели всех учащихся общеобразовательных учреждений на дистанционное обучение именно из-за постоянных сообщений о минировании школ.

Напомним, восьмиклассницы наглотались опасных лекарств: их жизни спасают врачи

Также Politeka писала, что в Кривом Роге подорожает коммунальная услуга: за что придется платить больше