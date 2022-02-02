Несколько лет назад на этом участке уже проваливался асфальт

В центре Днепре провалился асфальт. Как сообщает "Информатор", инцидент произошел на перекрестке Гоголя и Паторжинского.

Водителям следует быть осторожными на этом участке дорогу, ведь яму сразу залило водой. Так что пропасть сразу не заметна. Опасный участок был огражден, однако надолго ли ограда будет служить-неизвестно. Как и неизвестно, что стало причиной провала на этот раз.

В 2018 году на этом участке дороги уже проваливался асфальт. Тогда работники коммунальной и газовой служб проверяли сети, но никаких повреждений обнаружено не было.

Как уже сообщала Politeka, в Днепре постоянно фиксируются провалы асфальта. Так, в середине декабря, яма образовалась на центральной автодороге - возле станции метро "Проспект Свободы". Пропасть образовалось на проезжей части - у спуска к станции метро. А в начале декабря на улицы Сергея Подолинского под асфальт провалились сразу два мусоровоза. По словам местных жителей, недавно на этом участке коммунальщики завершили замену труб. Поэтому одной из возможных причин провала, могла быть неустойчивая почва. В начале ноября, также на проезжей части, на перекрестке улиц Якова Самарского и Баррикадной под асфальт колесами провалился легковой автомобиль.

Напомним, масштабный пожар унес человеческую жизнь в Кривом Роге: все подробности

Как сообщала Politeka, мужчина набросился на соседку с топором: врачи делают все возможное

Также Politeka сообщала, что "Омикрон" не унимается на Днепропетровщине: сколько людей подхватили болезнь