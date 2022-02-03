Легендарный "Парус" в Днепре решено снести. Об этом сообщил на своей Facebook-странице городской голова Борис Филатов

Как сообщил глава города, на днях закончилась многолетняя судебная тяжба которая должна была решить судьбу многострадального долгостроя. Теперь здание вернули в собственность города. Когда точно "Парус" исчезнет не сообщается. Однако известно, что в планах избавиться от долгостроя летом этого года.

Как уже сообщала Politeka, специалисты отмечают, что "Парус" легче снести, чем перестраивать. Среди будущих планов - создание на этом месте нового микрорайона. Как сообщили в горсовете Днепра уже есть инвестиционный проект развития данной территории. Если его примут, то в ближайшее время на берегу Днепра может появиться город в городе с большим паркингом, бизнес-школами и бизнес-инкубатором. Также планируется построить и новые музеи.

Недостроенный отель "Парус" - долгострой с худшей историей в Днепре. Долгое время здание было культовым местом самоубийц. Его начали строить в 1975 году. В начале 80-х годов делать начали замедляться, а 1989 году практически остановились. По предыдущим проектом отель "Парус" должен был иметь номерной фонд в 996 номеров, бассейн, причал, автостоянки, а также несколько кафе, баров, саун и парикмахерских. Однако средств достроить и открыть у страны и города не хватило.

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