Шевченковский районный суд Днепра вынес приговор вандалу, который в ноябре прошлого года сверг Ханукию, установленную в областном центре. Как сообщает Telegram-канал Объединенной еврейской общины Украины, молодого человека судили по факту нарушения равноправия по религиозному признаку.

Как уж сообщала Politeka, утром 29 ноября в центре города возле ЦУМа группа молодых людей сначала ходили возле Ханукии, а потом начали ее двигать. В результате конструкция упала на землю и погасла. Момент когда вандалы крушат религиозную конструкцию попала на камеры видеонаблюдения.

Уже на следующий день полиция задержала группу молодых людей. Выяснилось, что в крушении Ханукии участвовали пятеро ребят в возрасте от 17 до 20 лет. Во время задержания они заявили, что делали это ради шуток и прикольных видео.

Однако уже в зале суда всем стало не до шуток, ведь такие поступки должны быть наказаны. И уже на днях стало известно, что одному из "шутников" судья Шевченковского райсуда вынес приговор - 1 год за решеткой. Однако юношу освободили от отбывания наказания с 1 годом испытательного срока. Следует отметить, что парень в суде признал свою вину. А также публично извинился перед еврейской общиной.

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