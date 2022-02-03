Днепропетровщина - самый загрязненный регион Украины. Об этом свидетельствуют данные ежегодного экологического рейтинга журнала "Фокус".

Все регионы оценивались по нескольким критериям. Среди них, качество воздуха, загрязнение водных ресурсов, заболеваемость населения. А также эксперты обращали на автомобильную нагрузку, проводится ли в регионе сортировка мусора, сколько ежегодно накапливается промышленных отходов. Именно по этим показателям Днепропетровская область занимает последнее место - с экологией в регионе хуже всего. В прошлом году ситуация была аналогичной.

Эксперты отмечают, что в области ежегодно увеличивается количество вредных веществ, попадающих в воздух. Также ухудшается ситуация с загрязнением рек и других водоемов и свалками. Главные очаги загрязнений - промышленные предприятия Кривого Рога, Каменского, Павлограда и Днепра. При чем в Кривом Роге образуется половина вредных атмосферных выбросов области, в составе которых преобладают оксид углерода, метан и соединения азота.

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